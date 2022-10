Naturschutzmillionen statt Alm-Waldschutz

Was ist in dieser Klima-Katastrophensituation wichtiger, das gesamte Innergebirg vor den Klimakatastrophenereignissen zu schützen und damit zugleich großflächig vor Bodenerosion und Verkarstung zu schützen, oder nur eine schon bestehende eigentlich funktionierende Aulandschaft ohne direkter Bedrohung, sondern nur in das Eigentumsrecht des Landes überzuführen, was jeder Zeit später unter den gegebenen Umständen zum Beispiel in zehn Jahren auch gemacht werden könnte. Wobei keine größeren Schadfolgen für die Aubiologie befürchten zu müssen!

Da liegt die Priorität ganz eindeutig beim Schutz der Grassteilhänge-, Almen und den Waldbereichen in den alpinen Steil- und Prallzonen, wo sie besonders von den Luftschadstoffen stark geschädigt werden und meistens gechlägert werden müssen. Dies ist mit enormen Stabilitätsverlusten in allen alpinen Steillagen schon überall anzutreffen, es wird aber viel zu wenig für die verwildernden Almen und deren Langgrasbeständen entgegen gewirkt, noch wurde bisher fast nichts gegen die Verringerung der Luftschadstoffe durch entsprechende Maßnahmen unternommen, bis unter diesen Umständen nicht nur die Almen, aber auch ein Großteil der Waldbestände in den steileren Hanglagen sich nicht mehr halten können! Was dann folgt kann sich anscheinend in unserer Landesregierung niemand vorstellen, sonst könnte man nicht derartige Prioritätsfehlentscheidungen treffen, die niemand verantworten kann! Sieht denn niemand, wohin wir am Weg sind und welche Klimakatastrophen die nächsten 30 bs 50 Jahre noch auf uns zukommen werden und da werden solche Millionenbeträge zeitlich vollkommen falsch eingesetzt, ja regelrecht verjuxt!

Wo sind die ganzen Institutionen im Innergebirg, die hier ganz massiv protestieren und energisch dagegen einschreiten müssten! Das Land schläft weiter!



Toni Wimmer, 5672 Fusch