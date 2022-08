Naturzerstörung am Radweg von Seekirchen nach Zell

Liebe Gemeinde Seekirchen, ich habe mich schon auf die Brombeeren entlang des Radwegs von Seekirchen nach Zell gefreut, die heuer besonders gut gewachsen sind. Als ich zurückkam, war alles entlang des Radwegs abgerissen, auch die Äste der wilden Äpfelbäume. Vielleicht könnten Sie die Schneise der Verwüstung im Herbst oder Winter anrichten? Ich nehme an, es ist einfach Gedankenlosigkeit. So wie vor einigen Jahren ein schöner Nussbaum umgeschnitten wurde am Radweg vor Zell, weil er begann, ein allgemeines Fahrverbotsschild zu verdecken.

Vielleicht sollte die Gemeinde überall Schilder aufstellen mit "Allgemeines Denkverbot". Und mit dem Design sollte man den Architekten beauftragen, der die fünf "Hubschrauberlandeplätze" mit Schotterung rundherum in die Wiese des öffentlichen Badeplatzes Zell gesetzt hat, vielleicht auch noch mit Hinweisschild: "Hier wird Natur mutwillig zerstört, die Gemeinde Seekirchen".



Wolf Junger, 5201 Seekirchen