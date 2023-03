"Nawalny"-Doku rüttelt auf

Die aufrüttelnde Film-Doku "Nawalny" wurde bei der diesjährigen Oscarverleihung als bester Dok-Film ausgezeichnet. Der Film begleitet den russischen Oppositionspolitiker und Kreml-Kritiker Alexei Navalny bei seinem Einsatz, Korruption, Wahlbetrug und Lügenpropaganda der Putin-Regierung ans Licht zu bringen und dokumentiert den Hergang des hinterhältigen Giftanschlages auf seine Person, die Aufdeckung der Urheberschaft des Mordplans und seine neuerliche Festnahme und Einkerkerung.

Die Würdigung dieser Doku ehrt die Arbeit des Film-Teams und wirft ein Licht auf Menschen, die durch freie Meinungsäußerung für eine Änderung politischer Verhältnisse eintreten, und eingeschüchtert durch die Repressionen des Machtapparates, zum Schweigen gebracht werden. Sie bestärkt die Menschen in Russland, die Putins Politstil, Machtrausch und Kriegskurs nicht gut heißen und die Kraft finden, Netzwerke zu knüpfen, um im zähen und kreativen Protest durchzuhalten, und sie gibt überall auf der Welt vielen Menschen Mut, die sich aus Sorge um das Wohl und die Freiheit ihrer Familien und Kinder dem Willen von Diktatoren und deren Machtmissbrauch widersetzen oder entziehen und letztlich nicht bereit sind, ihre Söhne in sinnlose Schlachten ziehen zu lassen. Der "Politthriller" vom ungebrochenen Widerstand Nawalnys gegen Diktator Putin, dessen Angst und Hilflosigkeit in seiner Brutalität zu Tage kommt, endet nicht im russischen Straflager. Die Geschichte wird weltweit gehört und gesehen. In dieser Zeit der wütenden Kriegs-Politik Putins gegen die Ukraine erhofft sich Nawalny auf Nachfrage von Journalisten, mutigen Anti-Kriegs-Protest in Russland und die Unterstützung der russischen Opposition. Julia Nawalnys Hoffnung ist die Befreiung ihres Ehemannes aus der Gefangenschaft und ein Russland in Freiheit.







Petra Buchner, 5400 Oberndorf