Zu "Eine Woche ohne Handy: 70 Salzburger Schülerinnen und Schüler ,fasteten' mit": Super, Tamara Haas und Co! Dank an Theresa Stix fürs "Handyfasten"! Denn Kurzsichtigkeit, Aufmerksamkeitsstörung, Angst, Depression und Sucht sind längst als Nebenwirkungen von Smartphone & Co identifiziert.

Eine UK-Studie zeigt die Verdoppelung der Häufigkeit von Depressionen bei 18-jährigen Mädchen, wenn sie im Alter von 13 Jahren mehr als drei Stunden täglich auf Facebook waren. Eine große US-Studie zeigt, dass die Suizidalität von Mädchen und jungen Frauen mit jeder Stunde Mediennutzung deutlich steigt.

Daneben gibt es Nachteile des Smartphones auf die Bildung: Arbeitsgedächtnis und kognitive Leistungen leiden unter der reinen Präsenz des eigenen Smartphones im Unterricht.

Das Handyverbot für 130.000 Schüler an 90 Schulen rund um London zeigt hingegen eine deutliche Zunahme der Lernleistungen.

Auch die Pisa-Daten aus über 60 Ländern bescheinigen eine negative Korrelation: Je mehr ein Land in die Digitalisierung seiner Schulen investiert hatte, desto deutlicher nehmen die Leistungen der Schüler ab. So investierte man 2008 in Australien 2,4 Mrd. Dollar in Laptops an Schulen, um sie 2016 aufgrund der Ergebnisse wieder abzuschaffen.

Studien: "Die Smartphone-Epidemie" von Prof. Manfred Spitzer, Leiter der Psychiatrischen Uniklinik Ulm



Ursula Fröhlich-Rößler, 5202 Neumarkt am Wallersee