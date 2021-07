"Neffenanrufe" einfach ignorieren

Wie sehr vorgetäuschte "Neffenanrufe" ältere Menschen verunsichern und sogar in einen schockähnlichen Zustand versetzen können, mussten wir unlängst in der Familie feststellen. Eine schluchzende Stimme am Telefon faselt von einem Unfall, Tochter sei schuld und brauche dringend Geld, könne nicht ans Telefon kommen, da sie mit dem Primar spreche, dann Frage nach Wertgegenständen, nachschauen, wie viel Geld zu Hause sei …

In unserem Fall hat die angerufene Person gleich feststellen können, dass niemand aus der Familie in einen Unfall verwickelt war, aber trotzdem sitzt der Schreck tagelang sehr tief. Wir möchten daher alle Menschen, die das lesen, ersuchen, ältere Familienmitglieder immer wieder eingehend vor solchen Anrufen zu warnen und ihnen zu raten, sofort aufzulegen. Den Anrufern geht es nur darum, Geld herauszulocken.



Ulrike Ellmauer, 5020 Salzburg