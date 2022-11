Negative Erfahrungen mit der Lokalbahn

Mit heutigem Tag (14. 11. 2022) ging die Lokalbahn wieder in den "ärgerlichen Normalbetrieb". Kurzer Rückblick: In den letzten drei Wochen wurde der Streckenabschnitt Weitwörth/Nußdorf-Oberndorf-Bürmoos-

Lamprechtshausen im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. Diese Strecke wurde und wird weiter ausgebaut und saniert, ebenso wie die Bahnhöfe. Dies ist lobenswert und man ist froh, wenn in die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs investiert wird. Wo man doch auch von allen Seiten dazu "ermahnt" wird, mehr öffentlicher Verkehr - weniger Individualverkehr.

Als jedoch nach den Herbstferien wieder alle Schüler und Pendlerinnen auf diese wichtige Verkehrsverbindung aus dem nördlichen Flachgau angewiesen waren, begann das erste Fiasko. In den Morgenstunden, beim größten Andrang, gab es zu wenige Busse, die daher total überfüllt waren. Zum Teil pressten sich die Menschen noch gerade so in den Bus, um damit über die doch nicht ungefährliche B156 nach Weitwörth zu kommen und dort die Lokalbahn zu erreichen. (Gibt es da nicht eine Obergrenze an Passagieren in einem Linienbus?) Gott sei Dank ist dabei nie etwas passiert! Warum konnte man dafür nicht ausreichend Busse zur Verfügung stellen?

Das zweite Fiasko spielte sich aber am Morgen des 14. 11. ab. Der Schienenersatzverkehr ist beendet und man freut sich, endlich wieder mit dem "normalen" Zug in die Stadt fahren zu können. Ein scheinbar technisches Gebrechen bei einem Zug erlaubte nur den Einsatz eines Triebwagens anstatt drei. Die Massen an Schülerinnen und Pendlern konnten damit natürlich nicht bewältigt werden. Dies führte dazu, dass der Zug langsamer als normal fuhr und ab Oberndorf niemand mehr zusteigen durfte.

Wenig später gab es eine Durchsage, dass Leute aussteigen sollten, denn sonst könne man nicht weiterfahren. In Maria Plain gab es sogar einen medizinischen Zwischenfall, weil eine Jugendliche aufgrund des Gedränges bewusstlos wurde! Erst in Itzling konnte der Zugführer informiert werden, der weitere Erste Hilfe leistete! Wie es mit dem Mädchen weiterging, ist mir nicht bekannt.

Dies sind nicht die ersten negativen Erfahrungen mit der Lokalbahn der vergangenen Jahre, aber dieses Mal war es so schlimm, dass ich mich für das Verfassen eines Leserbriefs entschieden hab.

Wer steigt bei solchen Bedingungen noch gern in ein öffentliches Verkehrsmittel um und wechselt nicht doch wieder auf sein eigenes Auto? Die Schülerinnen haben natürlich keine Wahl, aber so mancher Berufstätiger wird es sich zwei Mal überlegen!





Stephan Kail, 5112 Lamprechtshausen