Negative Erfahrungen mit unserem Gesundheitssystem

Nach einer Erkrankung Anfang Jänner und anschließender Konsultation meiner Hausärztin bessert sich mein Gesundheitszustand leider nicht. Fachärzte mussten und müssen hinzugezogen werden und hier fängt das eigentliche Problem an.

Leider ist es für mich als Beitragszahlerin nicht möglich, in absehbarer Zeit Termine bei Kassenärzten zu bekommen. Die Wartezeiten betragen bis zu neun Monate. Auch diesmal habe ich einen Termin bei einem Wahlarzt. Das ist einzige Möglichkeit, medizinisch zeitnah versorgt zu werden.

Ein diesbezügliches Telefonat mit der Servicestelle der ÖGK Salzburg war nicht zielführend, die freundliche Dame verwies mich an die Ärztekammer. Die freundliche Dame am Telefon der Ärztekammer verwies mich an die ÖGK.

Traurig, wie weit es mit unserem Gesundheitssystem gekommen ist. Glücklicherweise ist meine finanzielle Situation so gestaltet, dass ich mir das irgendwie zähneknirschend leisten kann. Ich denke da vor allem aber an die Österreicher, für die das nicht möglich ist.



Mag. Elisabeth Fritz, 5302 Henndorf