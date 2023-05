Negative Meldungen und Programme

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in den "Salzburger Nachrichten" über Messerstecherei, Erschießen, Vergewaltigungen, Amokläufe oder andere Morde berichtet wird, und zwar nicht im fernen Amerika, sondern hierzulande.

Es wundert mich nicht, weil in den von den SN abgedruckten Fernsehprogrammen, mit Ausnahme von ORF III, im Hauptabendprogramm vorwiegend Kriminalfilme, Tatort, Action Thriller, Science Fiction und Co., bestenfalls Komödien und Liebesromane geboten werden, dazu kommen noch die sozialen Medien. Meiner Meinung nach übt das auf junge und andere kritikunfähige Menschen einen negativen Einfluss aus, weil das für diese Menschen Lebensrealität ist und zur Nachahmung animiert, weil man dazugehören will.

Margarethe Göllner, 5020 Salzburg