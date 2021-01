Nehmen wir uns ein Beispiel an Tiere

Zunächst möchte ich Gut Aiderbichl danken, das die Hundewiese in Seekirchen überhaupt möglich gemacht hat. Damit sind wir schon am Schauplatz. Ich habe wiederholt die Erfahrung gemacht, dass sich dort die Hunde gegenseitig so akzeptieren, wie sie sind. Egal welche Rasse, Farbe, Größe oder Sonstiges. Die Vierbeiner verbindet nur der gemeinsame Spieldrang, dabei ist ihnen egal, mit wem, Hauptsache, sie haben Spaß.

Die ganze Menschheit kann sich dieses Verhalten zum Vorbild nehmen. Es ist wirklich traurig, dass Menschen immer noch für ihr Aussehen oder ihre Religion abwertende Kommentare einstecken müssen. Wir haben zwar im Gegensatz zu den Tieren den aufrechten Gang erlernt, jedoch sollte man sich bei sozialen Aspekten ein Beispiel an Tieren nehmen. In diesem Sinne: Stoppt Mobbing und Rassismus.



Hanna Schwaiger, Schülerin, 5201 Seekirchen