Neiddebatte um Karenzunterbrechung ist entbehrlich

Die Neiddebatte rund um die Tatsache, dass Lehrpersonen ihre Karenzunterbrechung vorwiegend während der Sommerferien in Anspruch nehmen ("Wenn Lehrer Ferien von der Karenz machen, SN, 2. 10.), ist mehr als entbehrlich. Dass die Neos diese Praxis als ein "Zuckerl" bezeichnen, das "abgedreht" gehört, ist nämlich reiner Populismus. Denn das Recht, sich den Zeitpunkt selbst auszusuchen, steht allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichermaßen zu und man würde wohl gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, wenn man es ausschließlich Lehrenden verbieten wollte. Überdies zeugt dieser Vorstoß von völliger Ahnungslosigkeit in Sachen Bildung. Man muss den karenzierten Lehrerinnen und Lehrern nämlich sogar dafür dankbar sein, dass sie für ihre zweimonatige Rückkehr in den Dienst die Ferienzeit wählen. Würde es doch viele Schulen vor große organisatorische Probleme stellen, wenn eine Lehrperson bei vollem Schulbetrieb für nur acht Wochen zurückkehrte. Bis sie sich eingearbeitet hätte, die Namen kennengelernt, die Infos zum Jahresstoff und zur Leistungsbeurteilung von der Vorgängerin übernommen, wäre die Zeit schon wieder vorbei. Die Folge wäre ein pädagogisch und menschlich problematisches Lehrerwechselkarussell für die Kinder. Und die Schulen müssten sich obendrein fragen, was sie während dieses sinnlosen Intermezzos mit jener Lehrkraft anfangen, die als Karenzvertretung eingestellt wurde. Den angeblich einzusparenden sieben Millionen Euro stünde also ein Berg von Nachteilen gegenüber. Nicht genügend, Themaverfehlung!





Mag. Markus Kerschbaumer, 8052 Graz