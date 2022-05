Nein zum Ausbau der Mönchsberggarage

Ich finde es ausgesprochen ärgerlich, dass man im Zuge des Ausbaus der Mönchsberggarage zur Abstimmung gehen muss, um gegen dieses Projekt zu unterschreiben. Die Voraussetzungen "für" einen Ausbau der Garage haben sich in einer Art und Weise verändert, dass eine Abstimmung völlig anders auszusehen hätte.

Der einstige Beschluss ist mit nicht einem Argument mehr tragbar. Im Gegenteil. Nutzen wir die Chance, um Autos nach und nach aus der Innenstadt raus zu bekommen und eine neue entspannte Lebensqualität einzuläuten. Nach Einsparung dieser 40 Millionen Euro und dem Reduzieren des Autoverkehrs in unserer schönen City ist eine weitere Ersparnis von vorerst mal 200 Millionen Euro und ewigen Problemen mit Baustellen im Zuge des S-Link-Projekts möglich, da beispielsweise Obusse ohne Autoverkehr innerhalb von drei Minuten vom Bahnhof bis zum Mirabellplatz fahren könnten. S-Link würde dadurch nicht zum größten Salzburger Millionengrab, welches es je gegeben hätte. Mittels erfundener Umfragen/Begeisterung über dieses Projekt soll fokussiert manipuliert werden, dass wir diese Geldverbrennungsanlage unbedingt benötigten. Geld, das uns später gewiss - in welchen Formen auch immer - fehlen wird.

Um wieder zum Garagenausbau zu kommen. Mein Ärger beruht einfach darauf, dass man an lediglich einem Tag seinen Unmut in Form einer Unterschrift gegen diese Garage unterzeichnen kann. Außerdem fände ich es gerechter, wenn Menschen die für einen Ausbau plädieren, mit Ihrer Unterschrift dies fixieren sollten. Keinesfalls sollte es so sein, dass dieser Bau als gegeben geführt wird und im Zuge der ca 152.000 Salzburgerinnen, die Gegenstimmen wegen ihrer geringen Menge als lächerlich abgetan werden können. So etwas ist für mich verzerren der Wahrheit und sollte in einer Demokratie keinen Platz finden.







Gabriel S. Haumer, 5020 Salzburg