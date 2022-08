"Wir sollten das Geld nicht herschenken", meint Christian Struber, wenn er die teilweise Übernahme der Kosten durch den Bund für die S-Link-Lokalbahnverlängerung propagiert. Dabei vergisst er aber wesentliche Punkte, die wesentlich zur Meinungsbildung unter der Bevölkerung beitragen kann:

1. Das Geld ist, egal ob es von Bund, dem Land oder der Stadt aufgebracht wird, immer Steuergeld, das keinesfalls "hergeschenkt" wird, sondern alle Steuerzahler belastet.

2. Auch wenn es dem politischen Wunsch - vor allem der ÖVP - entspräche, das Projekt zu verwirklichen, bleibt es eine politische Entscheidung, die nichts mit dem Willen der Bevölkerung zu tun hat, diese sogar aus einer Entscheidung ausschließt!

3. Auch wenn schon Kosten angefallen sind, bleibt es ein überaus fragwürdiges Projekt, das das Salzburger Hauptproblem, den zu dichten Verkehr und die Verkehrsüberlastung, nicht wirklich bekämpft oder gar abschafft, sondern weder Touristen- noch Pendlerströme reduziert oder ableitet.

4. Alternativen, die den Verkehr massiv reduzieren könnten, also quasi ein Fahrverbot für Nicht-Bewohner in der und in die Stadt, werden nicht einmal erörtert, obwohl es - z. B. in Italien - zielführende Beispiele gibt, deren Kosten wesentlich geringer sind.

5. Ein Prestige-Projekt wie das genannte wird, auch ob der geologischen Unsicherheiten wirtschaftliche Folgen haben, die zudem das Verkehrschaos in der Stadt auf Jahre noch verschärfen wird.

Fazit: Christian Struber argumentiert als Parteigänger der ÖVP und der Baulobby, ignoriert die Steuerzahler und stellt das Projekt so dar, als ob die Stadtbevölkerung weder Kosten noch Nachteile zu erwarten hätten. Also: Nein zum S-Link-Projekt, das Geld in den sozialen Wohnbau stecken und die Verkehrsströme vor der Stadt abfangen!





Dr. René A. Herndl, 5020 Salzburg