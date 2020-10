Nein zur unwürdigen, qualvollen Schweinehaltung!

Ein Großteil der österreichischen Schweine muss auf steinhartem Betonboden, dem sogenannten "Vollspaltenboden" leben. Einstreu gibt es nicht! Dieser Boden ist zur Gänze mit bis zu 18 mm breiten Spalten durchzogen, darunter befindet sich die Güllegrube. Kot und Urin der Schweine fallen in diese Grube. Das bedeutet Zeit und Geldersparnis für die Tierhalter. Für die Tiere bedeutet das ein Leben über ihren eigenen Exkrementen. Augen- und Lungenentzündungen sind aufgrund des Amoniaks, das sich in der Güllegrube bildet, die Folge. Die hochsensiblen, intelligenten Tiere leiden zudem massiv unter dem harten Boden und den scharfkantigen Spalten. Ich finde es eine Riesenschande, dass in Österreich eine derartige Haltungsform noch erlaubt ist. Mit dieser Haltungsform rangieren wir

als Schlusslicht in der EU, zum Beispiel in skandinavischen Ländern oder den Niederlanden ist diese Haltungsform längst verboten. Die Politik soll endlich reagieren und ein Verbot dieser qualvollen Haltungsform per Gesetz beschließen. Darauf warten tausende Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und vor allem Millionen von Schweine ganz dringend!

Maria Bergmüller, 5020 Salzburg