Nepp durch die ASFINAG Mautstelle Gleinalm

Am Sonntag, den 28. 6. bin ich gut eine halbe Stunde zur Mautstelle Gleinalm in Richtung Linz/Salzburg angestanden. Kurz vor der Mautentrichtung wurde über den linken Fahrstreifen mit automatischer Mautabbuchung der Verkehr umgeleitet und durchgewunken, ohne (!), dass hier eine Zahlung verlangt worden wäre.

Ein Matte mit der Aufschrift "Außer Betrieb" war über das Gerät bei dieser Spur gehängt. Auffallend war auch, dass Wohnmobile und Autos mit Anhänger trotz Fahrverbotes für Anhänger umgeleitet wurden, nur damit der Stau rasch weniger wird. Allerdings waren jene, die in der Kolonne zur manuellen Bemautung anstanden, die "Blöden", denn die mussten die 9,50 Euro bezahlen. Nachdem dies aber gegen die Gleichbehandlung spricht, ersuchte ich um Refundierung meiner Zahlung in Höhe von 9,50 Euro.

In einer Mail-Antwort der ASFINAG wurde mir zwar bestätigt, dass die Lkw-Spur zwecks Stauabbaus minutenweise geöffnet worden ist, was ich aber nicht so wahrnehmen konnte. Es kann nicht sein, dass Autolenker aller Herren Länder, die zur Mautentrichtung angestanden sind in die Videomaut, welche außer Betrieb war, umgeleitet werden, nichts zahlen müssen, und andere, die in der Spur verbleiben, zur Kasse gebeten werden.

Bernd Aberer, 5302 Henndorf am Wallersee