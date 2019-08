Netrebko musste Auftritt absagen

Am Mittwoch letzter Woche musste Anna Netrebko die konzertante Aufführung der Oper "Adriana Lecouvreur" wegen einer akuten Verkühlung kurzfristig absagen.

Und dann kam noch die Ankündigung, Yusif Eyvazov müsste sich entschuldigen. Er hat dann aber doch tapfer durchgehalten. Daraufhin gab es eine halbe Stunde vor Konzertbeginn zahllose Karten für die seit Langem ausverkaufte Oper. Viele der bis zu 330 Euro teuren Tickets wurden verschenkt! Diese Präpotenz muss man sich einmal vorstellen, da verschenken die, die es sich leisten können,

ihre Tickets an die ärmere Schicht, die sich diese Tickets nie leisten können, nur weil der Star fehlt. Die Tickets werden halt als Almosen großzügig weitergegeben und man geht lieber gut essen. Beleidigung in Reinkultur!

Dass damit auch die für die Stars eingesprungenen Sänger, die sich tapfer geschlagen haben, aufs Tiefste beleidigt werden, ist diesen Leuten egal.

Es war ein Tiefpunkt in den heuer so gut verlaufenen Festspielen.







Erwin Eisenköck, 5020 Salzburg