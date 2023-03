Nette Geste, aber es braucht Entscheidungen der Politik

Das Leopoldmuseum in Wien hängt nun diverse Gemälde schief auf, um darauf hinzuweisen, dass die auf den Gemälden gezeigte Natur durch den Klimawandel gefährdet ist. Die Leitung des Museums hält das für aufklärerischer und konstruktiver als die Aktionen von Klimaaktivisten der Letzten Generation.

Was mir dabei wieder einmal schmerzlich bewusst wird, ist, dass all die gut gemeinten Aufrufe und aufklärerischen Inputs für Museumsbesucher oder den Bürger oder die Bürgerin auf der Straße im Grunde nutzlos sind, denn es kommt auf politische Entscheidungen an. Auf weitreichende Regelungen, auf Verbote, auf Beschränkungen. Die Warnungen vom Weltklimarat müssen auf politischer Ebene endlich ernst genommen werden.

Nur auf der politischen Ebene kann der Kampf gegen den Klimawandel entschieden werden und weil sich die politisch Verantwortlichen nicht aufraffen können, wirtschaftlich einschneidende Veränderungen anzugehen, ändert sich auch von Klimakonferenz zu Klimakonferenz seit Jahrzehnten viel zu wenig.

Wenn es zu spät ist, hilft es uns auch nichts mehr, die heute Verantwortungslosen zur Verantwortung zu ziehen. Wir werden uns alle mit der globalen Misere und ihren unvorstellbaren Auswirkungen herumschlagen müssen. Viele Politiker handeln und denken immer noch nur machtorientiert, sind im Dauerwahlkampfmodus und nur auf die eigenen kleinmütigen Vorteile bedacht und wir müssen zusehen und darauf hoffen, dass es hilft, wenn wir Müll trennen, Rad fahren, keine Flugreisen unternehmen, auf Nachhaltigkeits-Zertifikate achten und, und, und.

All diese Anstrengungen können aber die Schäden durch die industrielle Landwirtschaft, die Industrie, die Bodenversiegelung und den globalen Warenverkehr nicht wettmachen. Es ist zum Verzweifeln.

Wann werden Politiker/-innen endlich gegen die Interessen globaler Konzerne aktiv? Ich hätte gerne eine lebenswerte Zukunft für meine Kinder und Enkelkinder, aber auch wenn ich mich sehr anstrenge, kann ich nichts Entscheidendes dazu beitragen, ihnen die schöne Welt meiner Kindheit zu erhalten.





Mag. Margit Neuböck, 5020 Salzburg