Netto ist es dann nur die Hälfte

Zu "Ortschefs fordern mehr Geld und soziale Absicherung": Ich frage mich, warum die Politikergehälter immer brutto angeben werden. Will man damit die Neiddiskussion anregen?

In der Privatwirtschaft verstehe ich es ja - das Brutto-(Jahres-)Gehalt schaut einfach mehr aus. Aber bei den Politikergehältern? 9619,70 Euro hört sich ziemlich gut an. Der Netto-Betrag 5511,11 Euro (laut finanzrechner.at) gleich nicht mehr so prickelnd. Wenn man bedenkt, für was die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister alles herhalten müssen: Angefangen von nicht sachgerecht entsorgten Hundstrümmerln über nicht schön freigeschnittene Fußwege bis zu Grundgrenzstreitereien u. a. Und am besten soll der/die Bürgermeister/-in bei jeder Eröffnung und Abendveranstaltung präsent sein. Laut Berichten werden auch die Social-Media-basierten Untergriffigkeiten und sogar tätliche Anfeindungen immer mehr. Da wundert es mich nicht, wenn das Amt keine/-r mehr übernehmen will. Also ich denke, da ist das Gehalt mehr als angemessen.



Wilma Doppler, 4690 Oberndorf/Schwanenstadt