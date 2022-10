Neue Abstandsregel ist utopisch

Briefe an die SN Olaf Arne Jürgenssen

Die neue Verkehrsregel bezüglich Abstand zu einem Radfahrer, so man ihn überholen will, sind bestenfalls utopisch. Hier z. B. der Fahrradstreifen auf der Maxglaner Hauptstraße an ihrem Beginn. Der Bus fährt allerdings von einer Haltestelle weg und kreuzt den Fahrradstreifen, bleibt aber dann bestenfalls mit den rechten Rädern auf der weißen Linie, da er sonst Schwierigkeiten mit dem Gegenverkehr bekommt. Die kurze Aufnahme illustriert aber sehr gut, was man empfindet, wenn so ein Riese neben einem auftaucht.

Der Fahrradstreifen ist maximal 120 cm breit, d. h. der Radfahrer müSSte 30 cm von der Gehsteigkante entfernt auf dem Gehsteig fahren, um mit 150 cm Abstand überholt zu werden. Tatsächlich fährt er auf dem vorgesehenen Radstreifen in der Mitte und somit bloß 60 cm von der weißen Linie entfernt - von Beklemmung gequält. Besonders nett ist dies im Neutor stadteinwärts. Ein eigenes Tunnel für Radfahrer auch rechts wird wohl immer eine Illusion bleiben.

Ich verstehe natürlich, dass diese Problematik mit der Zeit "gewachsen" ist. Aber eine Verordnung, die nicht einmal von den aufgemalten Fahrradstreifen eingehalten wird, ist eigentlich ein Hohn für den radelnden Bürger.





Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee