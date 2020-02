Neue Abstellgleise am Bahnhof

In allen Großstädten wie New York, London, Tokyo etc. sind die Gleise der Hauptbahnhöfe mit Geschäfts-/Wohnhäusern überbaut. Siehe Google Earth.

Selbst in kleineren Städten wie z. B. Winterthur hat man die Gleise im Bahnhofsbereich mit einem Parkhaus für Pendler überbaut.

Was macht man in Salzburg? Man schleift Häuser, um in Gehdistanz zum Bahnhof neue Abstellgleise für Züge zu schaffen. Schildbürger!

Baut doch eine mehrstöckige Tiefgarage, ebenerdig die Gleise und darüber Wohn-/ und Geschäftshäuser eines neuen Stadtviertels.



Dipl.-Ing. Peter Pfeifer, 5020 Salzburg