Neue "Attraktionen" auf dem Schafberg

"Ja - wir wollen das" schreibt ein Briefschreiber aus St. Wolfgang, woraus sich die Frage stellt, ob das "wir" alle Bürger aus St. Wolfgang umfasst und woher diese Legitimation kommt. Schließlich sieht man von St. Wolfgang aus die für die Verbauung oder - je nach Einschätzung - zusätzliche Verschandelung in Rede stehende Stelle ohnehin nicht, wie auch wohl davon auszugehen ist, dass der Schafberg nicht als Eigentum der Bewohner von St. Wolfgang ausgewiesen ist. Wenn der Fürsprecher für die geplante "Aussichtsanlage" vermeint, "Zurufe" aus Linz oder Salzburg seien "unangebracht", also verwerflich, darf er daran erinnert werden, dass der Schafberg als zentrales Motiv für das Mondseeland so sehr prägend ist, dass es keiner "neuen Attraktion" bedarf, um zusätzliche Menschenmassen anzulocken und damit allenfalls Bergwanderer zu demotivieren, die den Berg gerne zu Fuß besteigen möchten (zum Beispiel über die Eisenau und Himmelsleiter), um danach den schon jetzt möglichen, wunderbaren Ausblick zu geniessen, ohne zusätzliche teure Einrichtungen und Menschenmassen. Weshalb sich das geplante Vorhaben positiv auf den Wolfgangsee auswirken würde, wie der Schreiber vermeint, ließe ich mir gerne erklären. An den Anblick des Hotelgebäudes hat man sich zwangsläufig gewöhnt. Zusätzliche "Attraktionen" sind unnötig und gegen Grundsätze des Natur- und Landschaftsschutzes abzuwägen. Ob die Bürger "vor Ort", wie der Schreiber vermeint, tatsächlich am besten einschätzen können, was für die Region von Nutzen ist, muss bei Betrachtung des mittlerweile entstandenen Ortsbildes von St. Wolfgang (z.B. Turmhotel, usw.) bezweifelt werden. Eine nicht nur vom Gewinn bestimmte Ortsbild- und Landschaftspflege könnte (auch in Erinnerung an die Bedeutung von St. Wolfgang als Wallfahrtsort, Benediktinerkloster Mondsee) nicht schaden. Also nochmals: "Passt auf unseren Schafberg auf" (LH Dr. Haslauer sen.).





Dr. Erich Carli, 5310 Mondsee