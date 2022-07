Neue Balance? Ein neues System!

Ing. Hopfgartner hat es eschafft, in seinem Brief an die SN "Russisches Roulette an weltweiten Banken" (9. 7.) einen der wichtigsten Punkte für die Krise unserer Wirtschaft zu nennen, nämlich die Finanzspekulanten, die leider in Richard Wiens Artikel "Auf der Suche nach einer neuen Balance in der Wirtschaft" (SN 9. 7.) nicht einmal erwähnt werden.

Die gesuchte Balance wird so lange nicht gefunden oder erreicht werden, so lange rücksichtslos Gewinne maximiert werden, so lange Milliarden für Waffen aber nicht gegen den globalen Hunger ausgegeben werden und so lange nicht endlich die Einsicht in der Politik einkehrt, dass das so oft beschworene Wirtschafts-Wachstum auf Pump und Verschwendung aufgebaut sind und nicht auf Verteilungsgerechtigkeit. Die Wirtschaft, insbesondere die Kapitalwirtschaft hat jedes Augenmaß verloren, wie auch die nur relativ wenigen Konzerne von der Globalisierung profitieren.

Die geforderte Fairness der Verteilung wird durch die immer weiter aufgehende soziale Schere sicher nicht erreicht, ebenso nicht durch einseitig manipulierte Rohstoffpreise, die ausschließlich eine einzige Währung stützen und damit auch die Spekulation erleichtern. Die Wirtschaft muss wieder an sozialen Kriterien gemessen werden, nicht an Schulden und Abhängigkeiten.

Dr. René A. Herndl, 5020 Salzburg