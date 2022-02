Neue Coronavorschriften

Unsere ganze Familie hat sich bisher immer strikt an die Coronavorschriften gehalten, weil wir eben der Meinung sind, dass wir nur so die Pandemie in den Griff bekommen. Wir haben uns natürlich über die dumme Minderheit geärgert, die lauthals gegen alle vernünftigen Vorschriften demonstriert hat. Die Einführung der 2-G Regel im Tourismus war eine vernünftige Lösung und wurde auch - wenn man den Informationen glauben darf - von dieser Branche als vernünftig akzeptiert.

Aber nun wird mitten in der Saison, bei gleichzeitiger Einführung der Impfpflicht, wieder die 3-G-Regel eingeführt, was viele Experten als widersinnig und völlig kontraproduktiv bezeichnen. Die Impfgegner lachen sich jedenfalls tot. Ich frage mich eigentlich nur noch, ob im Gesundheitsministerium noch jemand nachdenkt, bevor solche Vorschriften beschlossen werden.

Dr. Gerald Reichel, Braunau