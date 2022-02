Neue Eishalle versus neues Stadionprojekt

Mit Verwunderung las ich die Berichte über den Eishallenneubau in der Stadt Salzburg, die Pläne einer dazugehörigen Tiefgarage, die autofreien Verkehrskonzepte und die problemlos scheinende Umwidmung.

In den nächsten Jahren könnten zwei große Projekte entstehen. Die Eishalle im Volksgarten, finanziert von Land, Stadt und einem Energiegetränkehersteller, und das Projekt Max-Aicher-Stadion am Messegelände, wo ein Stadion für zwei Sportmannschaften, 428 Wohnungen und eine Tiefgarage entstehen sollen. Finanziert würde dieses Projekt ausschließlich privat, das hieße keine Kosten für den Steuerzahler. Außerdem sollen diese Wohnungen mitsamt Stadion auf einer ehemaligen Mülldeponie, die der Bauträger auf seine Kosten entfernen ließe, gebaut werden.

Nun stellt sich die Frage: Warum wird eines dieser Projekte hofiert und das andere - für Stadt und Land kostenlose - verhindert? Liegt es an dem Argument, dass die Messe dadurch ihre Lizenz verlieren würde? Warum sollte dies der Fall sein? Der Neubau würde ebenfalls mit einer Tiefgarage und 1200 Stellplätzen ausgestattet sein. Dass Menschen in dieser Lage, oberhalb des Stadions und neben der Autobahn, nicht leben wollen, ist ebenfalls ein Argument. Auch da mag es sein, dass die Luxuswohnungen nicht an dieser Stelle entstehen würden, aber leistbare Wohnungen würden sich dort genauso gut verkaufen, wie die geplanten Wohnungen dies auch überall sonst tun würden. Oder liegt es wirklich an gekränkten Eitelkeiten, weil Herr Aicher vor Jahren ein Projekt nicht umsetzte und sein Baurecht wieder verkaufte?



Mag. Georg Brandstetter, 5020 Salzburg