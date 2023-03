Neue Energien: Welchen Weg schlagen wir ein?

Nachdem viele auf Pelletheizungen umgestiegen sind, stellte sich heraus, dass wir davon gar nicht genug haben und sie, wie vieles andere, sehr teuer geworden sind.

Der galoppierende Preis für Strom setzt selbst Wärmepumpen in ein schlechtes Licht.

Manche preisen Wasserstoff oder E-Fuels an, obwohl es beides in ausreichender Menge noch gar nicht gibt. Bevor wir ganze Technologien komplett abdrehen, sollte sichergestellt sein, dass wir einen besseren Ersatz dafür haben. Sonst bekommen wir Atomenergie durch die Hintertür als Lösung präsentiert, obwohl sie noch unsicherer und unwirtschaftlicher ist. Es sollte keine Subventionen für fossile Kraftstoffe mehr geben: Flugverkehr, Schiffsverkehr, Landwirtschaft, Pendlerpauschale, …

Und wir sollten bei den Übergangstechnologien unterscheiden: Es gibt bei den Fahrzeugen wahnwitzige SUV´s, die sich zwar viele leisten können, die aber sehr klimaschädlich sind. Trotzdem ist es wichtig, dass sich die traditionelle Motortechnik

weiterentwickeln kann, weil uns das nützt, wenn sie Fortschritte macht.

Eine Brennwert-Therme, ist zwar auch eine Gastherme, aber eine mit einem höheren Wirkungsgrad und besseren Abgasen. Sie sollte eigentlich jährlich überprüft werden, um zu sehen, ob die Werte noch stimmen.



Peter Krismer, 5020 Salzburg