Neue Entwicklungen in der E-Mobilität

Zum LB von Dr. Strasser (SN v. 1.12.): Die Kritik an den Elektroautos ist so alt wie die Elektroautos, so funktioniert in unserer Gesellschaft der Widerstand gegen Neues. Das ist nicht nur beim Auto so. Die Analysen jedoch zeigen einen deutlichen Vorteil für die E-Mobilität. Die arte-Doku "Umweltsünder E-Auto?" ist leider aus zwei Gesichtspunkten nicht in allen Punkten glaubwürdig. Erstens ist sie zwei Jahre alt - das ist gerade in diesem innovativen Bereich extrem viel, und zum anderen ließ die Doku echte journalistische Ethik vermissen. Es gab keinen einzigen Satz zum Thema Erdöl und treibstoff-getriebener Autos und deren Nachteile - also keine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen beider Technologien. Aktualität ist hier essenziell, denn in den letzten zwei Jahren hat es viele Entwicklungen und Verbesserungen im Bereich Batterien gegeben: Diese enthalten mittlerweile weniger Lithium und Kobalt. Zudem wird der Strommix aus erneuerbaren Energien immer sauberer. Die Hersteller von E-Autos sind sensibilisiert und tragen viel zur Verbesserung bei. Um nur ein Beispiel zu nennen: VW engagiert sich im südlichen Kongo, in dem sich 70 % des weltweiten Kobaltvorkommens befinden, um die Einhaltung von Gesetzen zu stärken und die Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen sowie das soziale Wohlergehen in der zu Recht angeprangerten Kobalt-Produktion zu verbessern. Derselbe Hersteller liefert sein aktuelles E-Modell absolut CO2-neutral an die Kunden aus. Wenn man dann nur mehr mit nachhaltig erzeugten Strom fährt, ist das Ergebnis schlicht und einfach saubere Mobilität.

Leo Fellinger, 5201 Seekirchen