Neue Heimat im Barockmuseum

Danke für den interessanten Bericht von Hedwig Kainberger in den SN vom 6. März: "Barockmuseum wird das Sattler-Panorama aufnehmen".

Nachdem alle drei Exponenten der kunsthistorisch bahnbrechenden Institution "Barockmuseum" (Dr. Kurt Rossacher, Prof. Franz Wagner und heuer auch noch die reizende Dir.Dr.Mag. Regina Kaltenbrunner) die Bühne dieser Welt verlassen haben, soll nun das Sattler-Panorama eine neue Heimat hier finden.

Positiv daran ist, dass es dadurch in die Nähe seiner alten Präsentationsstätte (Kurpark) zurückkehrte. Doch eignen meiner Meinung sich die kleinstrukturierten Räumlichkeiten des bisherigen Barockmuseums, immerhin ein barocker Hildebrandt-Bau, zu wenig, es sei denn, man nimmt einen Neubau vor.

Doch wenn schon Neubau, so könnte man - bei einigem guten Wollen - das Sattler-Panorama an seiner alten Stelle im Kurgarten (siehe Wilhelm Schaup: Altsalzburger Photographien.-Sbg. 1967, Abb.60) erstehen lassen. Um den oben genannten Kulturpersonen in ein nachhaltiges Gedächtnis zu sichern, könnte die Stadt ihnen künftig neu zu benennende Straßen etc. widmen?

Prof. Dr. Adolf Hahnl, 5020 Salzburg