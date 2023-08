Neue Ideen braucht das Land

Zum Brief an die SN "Wir marschieren in eine Heißzeit" (SN, 5. August):

Sehr geehrter Herr Dr. Günter Witzany, hier kommt wohl wieder der Schelm durch oder die 360° Kehrtwende der aktuellen deutschen Außenministerin zum Tragen. Ich habe mich ebenfalls schon mehrere Jahrzehnte mit dem Club of Rome befasst und kann daraus erkennen, dass ein Stoppen des Golfstromes bei uns zur Abkühlung und eher Richtung Eiszeit als zur Heißzeit führt!?

Zum Brief an die SN "Bitte keinen Volkskanzler" (SN, 5. August):

Sehr geehrter Herr Mag. Arnold Pritz, der Begriff "Volkskanzler" klingt ähnlich wie "Volkspartei" nach dem Wunsch nach möglichst viel Stimmen bei den Wahlen. Währe es nicht besser, wenn ein Parlament mehr nach dem Gebot der Demokratie funktionieren würde und nicht immer eine Regierungsmehrheit gesucht werden muss? Auch im Parlament und nicht nur in der Genderwelt würde ich mehr Vielfalt begrüßen. Mehr und vor allem neue politische Parteien braucht das Land.





Franz Laner, 6320 Angerberg