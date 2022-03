Neue Kompetenzen bei Schülern

Genau vor zwei Jahren wurden die Schulen in Österreich und Deutschland geschlossen und der Unterricht fand fortan nicht mehr in Präsenz, sondern über Distanz statt. In den Medien wurde im Zusammenhang mit Corona und Schule nicht selten über Lernrückstände und Wissenslücken bei den Schülern berichtet. Wir können das an unserer Schule mitunter ebenso beobachten. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht übersehen, dass die Kinder und Jugendlichen andere wichtige Kompetenzen entwickelt haben, die ihnen später im Studium oder im Beruf weiterhelfen. Leider neigt unser Bildungs- und Gesellschaftssystem dazu, vermeintliche Schwächen aufzuzeigen und Stärken weniger oft zu thematisieren. In den letzten beiden Jahren sind an vielen Schulen tolle Projekte entstanden, in deren Rahmen die Schüler gezeigt haben, wie kreativ und fachlich kompetent sie unter Einsatz von digitalen Medien Themen umsetzen können. Dazu bedurfte es von den Lehrkräften und ihren Schülern Offenheit und auch Mut, um neue zeitgemäße Wege in der Didaktik und Pädagogik beschreiten zu können.





Dr. Jochen Gollhammer, Schulleiter der Fachoberschule Franz von Assisi in Freilassing