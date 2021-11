Neue Kreisverkehr-Regelung ist nicht verkehrssicher

Weil der Kreisverkehr beim Lokalbahnübergang Fanny-von-Lehnert-Straße/August-Gruber-Straße ein Unfallschwerpunkt ist, sind dort am 14. 9. 2021 auf allen vier Seiten Stopptafeln aufgestellt worden. Und gleich ist dort auch die Polizei zur Stelle und kassiert ab. Aber das nur an einem Sonntag zur Mittagszeit. Jahrelang an die gleiche Regelung gewohnt, übersehen viele Verkehrsteilnehmer aus dem Quellenverkehr die neuen Verkehrszeichen.

Die Behörde (Straßen- und Verkehrsrechtsamt im Zusammenspiel mit der Polizei) schafft es nicht, eine gewisse Zeit lang Ständer mit entsprechenden Hinweisen aufzustellen, damit sich die neue Regelung einspielen kann. So aber erzeugt man nichts als Ärger wegen der Abzocke (150 Euro Strafe) und die Sicherheit im und nach dem Kreisverkehr ist auf diese Weise erst recht nicht verbessert.

Die Macht der Gewohnheit führt, wovon ich mich selbst überzeugt habe (8. 11.), jedenfalls dazu, dass die neue Stopptafelregelung zwei Monate nach ihrer Einführung von über 90% der Fahrzeuge - und das auch von Öffis - nicht zur Kenntnis genommen wird. Hoffentlich bewahrt wenigstens mein Leserbrief andere vor einem unnötigen Schaden.



Wolfgang Mühlbacher, 5020 Salzburg