Neue Lehrpläne - lebenstauglich?

Unsere Lehrpläne in den Schulen werden derzeit überarbeitet - gut so: Neue Anforderungen brauchen neue Inhalte und Formen. Allerdings: Wenn eine Schülerin einer bereits "neu" organisierten Schule meint: "Wenn ich keinen Bock auf Mathe habe, dann nehme ich etwas anderes" - so gelesen in der Zeitung -, dann frage ich mich: In welchem Fach werden unsere Kinder lernen, trotz "null Bock" eine Sache zu erledigen und dabei vielleicht festzustellen, dass am Ende eine große Selbstzufriedenheit als Geschenk wartet bzw. dass eventuell sogar Interessantes in der anfangs "Null-Bock-Sache" zu entdecken war? Wie werden unsere Kinder die oftmals unlustigen Arbeiten in ihrem hoffentlich langen Leben bewältigen können, wenn in der Erziehung die momentane (und häufig schnell wechselnde) Befindlichkeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller steht und danach gehandelt wird? "Null-Bock-Momente" überwinden zu lernen, gehört unbedingt zur Basisfähigkeit eines jeden Menschen und damit als Lehrinhalt im neuen Lehrplan für unsere Kinder (hoffentlich) berücksichtigt.





Brigitte Preisch, 5280 Braunau