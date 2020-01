Neue Parkregelungen

Ich wohne in Aigen und habe etwa 20 Minuten Fußweg bis zur nächsten Bushaltestelle. Ich würde gerne mit dem Auto bis dorthin fahren und dann mit dem Bus in die Stadt. Nun gibt es aber in der gesamten Aigner Straße nicht einen einzigen Parkplatz, der nicht zu einem Geschäft gehört, also parke ich etwas weiter weg in einer Nebenstraße. Wenn ich auch dort nach den neuen Parkregelungen das Auto nicht länger stehen lassen darf, macht das mit Fußweg und Warten auf den Bus bis in die Stadt ca. eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Ich könnte also höchstens zwei Stunden in der Stadt bleiben, um mein Auto rechtzeitig wieder wegzufahren.

Wie blöd müsste ich also sein, nicht gleich in die Mönchsgarage zu fahren für z. B. 4 Euro für vier Stunden. Und noch dazu bequemer.

Ich bin sicher nicht die einzige, und so ergibt wohl der Bau der neuen Parkgarage doch noch unerwartet einen Sinn.

Barbara Kreisler-Peters, 5026 Salzburg