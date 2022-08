Neue Pensionsberechnung für 2022 erforderlich

Natürlich kann es nicht dazu kommen, dass es heuer, gesamtheitlich eine höhere Pensionsanpassung gibt, als dies die Inflation des letzten Jahres rechnerisch ergibt (Generationenvertrag). Seit letztem August, also dem Beobachtungszeitraum, dürfte es sich heuer um etwa 5,8 % handeln.

Da diese Pensionserhöhung bei der derzeitigen Inflation den geringen Pensionen nicht viel helfen wird, sollte man meinen langjährigen Vorschlag, alle Pensionen einheitlich um denselben Betrag zu erhöhen, heuer endlich näher treten. So würde sich die Pensionsschere zumindest dieses Jahr einmal nicht weiter öffnen.

Auszurechnen wäre dies einfach, da man eindeutig die absolute Erhöhungssumme aller heimischen Pensionisten bei eben diesen 5,8 % Inflation errechnen kann. So wird das Budget auch in Zukunft nicht weiter unnötig, durch höhere Summen, belastet. Diese so errechnete, absolute Summe wird durch die Anzahl der Pensionisten dividiert, so erhält man einen Betrag, der nun jeder Pension, von Mindestrente bis zur Hofratspension heuer einheitlich zugerechnet wird.

Dieses neuartige Berechnungssystem würde dadurch niedrige Pensionen prozentuell höher anheben. Es ist auch verständlich, da jeder Pensionist mit denselben Erhöhungen bei den Grundnahrungsmitteln, Strom, Wohnungen etc. zu kämpfen hat.

Daher würde ein einheitlicher Betrag gerechter für alle sein!

Gerhard Cirlea, 5400 Hallein