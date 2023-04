Neue Stromtarife: Das ist "Sand in die Augen streuen"

In kürzlich geschalteten Anzeigen der Salzburg AG und der Arbeiterkammer werden neue Stromtarife angeführt, wonach sich eine deutliche Entlastung ergibt, wenn man mit einem neuen Vertrag auf die neuen Stromtarife wechselt.

Diesbezüglich kann ich dem Leserbrief von Herrn Tüchler vom 11. April nur zustimmen, dass bei genauerer Betrachtung der Jubel bald verflogen ist. Ergänzend zum o. a. Leserbrief möchte ich hinsichtlich Stromwärme (E-Heizung) folgende Gedanken mit den Lesern teilen:

Bei einer Abrechnung der Salzburg AG vom Mai 2022 war der Netto-Energiepreis (ab 1. August 2021 bis 31. März 2022) für Stromwärme wie folgt:

Tag: 7,22 Cent/kWh,

Nacht: 6,60 Cent/kWh.

Lt. Auskunft der AK Salzburg wurde mit 1. April 2022 der Heizstrompreis erhöht, und zwar auf 11,34 Cent (Tag) bzw. 10,36 Cent (Nacht) je kWh. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1. Jänner 2023 vorgenommen, und zwar auf 27,00 Cent (Tag) bzw. 24,67 Cent (Nacht) je kWh.

Eine jetzt angekündigte sogenannte Strompreissenkung von 27,00 Cent netto/kWh auf 20 Cent pro kWh ist im Vergleich zur Abrechnung vom Mai 2022 in Wirklichkeit eine massive Teuerung. Trotzdem stellen Vertreter der Salzburg AG und einige Politiker dies als deutliche Entlastung für Kunden dar. Leider ist auch die AK Salzburg auf diesen Zug aufgesprungen. Man schreibt in den Anzeigen von einer Reduzierung der Strompreiserhöhung, die am 1. Jänner 2023 erfolgt ist.

Da wir mit Strom heizen, sollten wir uns demnach mit dem "neuen Tarif" besonders viel sparen. Wenn ich aber unseren Jahresverbrauch für Stromwärme von etwa 13.000 kWh zugrunde lege, liegen die

Netto-Mehrkosten bei: 13.000 x (20,00-7,22)/100 = 1660 Euro.

Langfristig betrachtet, sehe ich dies nicht als Einsparung, sondern als eklatante Teuerung. Haben denn alle vergessen, wie viel wir im Jahr 2022 für eine kWh bezahlt haben? So zu tun, als wäre der neue Stromtarif eine Einsparung, nenne ich, gelinde gesagt, "Sand in die Augen streuen".



Stefan Reischl, 5302 Henndorf