Neue Technologie und alte Tricks

Der demographische Wandel und die alternde Gesellschaft bringen viele Herausforderungen. Es mehren sich die Betrugsfälle in Salzburg und im Rest des deutschsprachigen Raums.

Vor allem der Enkeltrick (schon mehrfach genannt) ist eine Herausforderung. Es wäre ratsam, seine Familie mit einem Codewort auf einen Ernstfall vorzubereiten oder einen Spitznamen zu vereinbaren. Wie auch immer, mich stört daran, dass es sehr oft gelingt, hart erarbeitetes Geld zu erbeuten, und ebenfalls oft leider auch mit Kryptomünzen, Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple & Co, um ein paar zu nennen. Das Problem sind nicht diese Inflationsschutz-Digital-Bezahlungsmittel, sondern die Täter. Darum an dieser Stelle (keine Werbung): Sollten Sie Bitcoin & Co kaufen wollen, gehen sie in eine Filiale der Österreichischen Post oder in eine Trafik! Das schlechte Image hat Bitcoin nicht verdient und so schützen Sie sich vor Betrug und haben ggf. auch eine Beratung über die Technologie. Ich denke, das muss einfach mal gesagt sein.



DI (FH) Matthias Tramnitz, 5330 Fuschl am See