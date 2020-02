Neue Verkehrslösung für die Innenstadt

Ein Kreisverkehr um 800.000 Euro - bezahlt mit unserem Steuergeld - als Beruhigungspille, um sich weiter gegen die Einsicht sträuben zu können, dass Privat-Pkw in der Innenstadt überhaupt nichts mehr verloren haben. Kürzlich habe ich in Göttingen erlebt, wie wohl man sich in einer Innenstadt fühlt "nur" mit sehr vielen Fußgängern und Radfahrern, ein paar Bussen und Taxis. Unfassbar die hartnäckige Ignoranz und unkreative Gestrigkeit der Seilschaft Preuner, Unterkofler, Auinger und Co.



5020 Salzburg



Mag. Thomas Schett,