Neue Wege in Pflege nicht gleich abwerten

Bezug nehmend auf die bis jetzt erschienenen Leserbriefe in den SN am 7. und 8. 3. zum Thema "Community Nurses und Anglizismen" möchte ich ein anderes Statement dazu abgeben.

Als Lehrerin in der Gesundheits- und Krankenpflege macht es mich wütend, mit welch einseitiger und scharfer Kritik die "Community Nurses" beurteilt wurden. Die Kürze eines Leserbriefs lässt nicht zu, die Herkunft des Begriffs und die bereits bestehende Umsetzung im internationalen Setting zu erläutern, das kann man jedoch einfach recherchieren.

Als Lehrerin an einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule investieren ich und viele andere tagtäglich sehr viel Energie in eine gute Ausbildung junger Menschen, um ihnen die professionelle Pflege als zukunftsfähigen Beruf ehrlich und in möglichen "umsetzbaren und lebbaren" Szenarien zu vermitteln. Obwohl der Pflegebedarf so groß ist, überlegen sich derzeit junge Menschen sehr gut, ob sie in die Pflegeausbildung gehen oder nicht doch eher einen weniger herausfordernden Beruf wählen.

Neue Wege in der Pflege, wie zum Beispiel Community Nurses, stoßen in der Ausbildung auf großes Interesse. Im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention sind solche pflegerischen Angebote längst überfällig und dringend notwendig.

Wütend macht mich, dass diese Initiative von fachlich sehr gut ausgebildeten Menschen (wie in Thalgau) aufgrund der Anglizismen gleich abgewertet wird, obwohl sich hier zwei Frauen auf den Weg machen, um einem enormen Versorgungsdefizit im Alltag vieler Menschen entgegenzuwirken. Wenn mutige neue Wege der Pflege auch aus der Gesellschaft herabgewürdigt werden, dann werden sich Pflegende noch mehr zurückziehen. Die Folge ist, dass Betroffene nicht mehr nur auf ein Bett im Krankenhaus warten, sondern auch außerhalb im alltäglichen Leben nicht mehr versorgt werden.

Man muss die Verbreitung von Anglizismen in Österreich nicht gut finden, aber sie existieren nun mal. Was wir alle aber mehr als nur gut finden sollten, ist, dass es noch Menschen gibt, die sich für die Pflege und in diesem Fall für neue Wege in der Pflegelandschaft einsetzen. Tun sie es für sich? Eher weniger, weil sich für die Finanzierung auch keiner so richtig verantwortlich fühlt - sie tun es, weil die Notwendigkeit da ist und das Wissen über einen wissenschaftlich belegten Nutzen.



Nadine Storz, 5400 Hallein