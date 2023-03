Neue Weltordnung

Das Wirtschaftsabkommen Chinas mit Russland könnte als Rettungsanker für Putin gedeutet werden. Russland wird mit nachhaltigen Rohstofflieferungen an China der "Junior Partner". Beide Staaten verbindet zwar gegenwärtig kein Militärbündnis, aber eine strategische Partnerschaft. Sie haben ein gemeinsames Ziel, die Weltordnung zu verändern. Putin will ein Großrussland aufbauen, Xi Jinping will eine wirtschaftliche Großmacht werden und diese militärisch absichern. Vereinen beide Partner diese Ziele zu einer gemeinsamen Doktrin, dann muss sich Europa warm anziehen.

Durch die aufstrebende Wirtschaft hat China die Spitze in vielen Produktionsbereichen übernommen. Es will den Handel innerhalb Asiens sowie mit Europa und Afrika steigern, um seinen Einfluss in der Weltwirtschaft zu vergrößern. Fast 150 Staaten haben schon umfassende Kooperationsverträge mit der Volksrepublik abgeschlossen.

China erweitert seine militärische Reichweite in den Atlantik, das Mittelmeer und die Antarktis. Die Volksbefreiungsarmee wird ständig modernisiert und es werden neue Langstreckenraketen, Kampfflugzeuge, Flugzeugträger und Atom-U-Boote mit globaler Reichweite in den Dienst gestellt, um die chinesischen Interessen weltweit zu verteidigen. China baut seine Nuklearfähigkeiten weiter aus und entwickelt Hyperschallraketen mit großer Reichweite.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels