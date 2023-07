Neue Zuteilung des Landesrechnungshofs

Man kann sich dem Inhalt des Leserbriefs von Herrn Dr. Schmittner vom 29. 7. 2023 voll anschließen. Richtigerweise hätte der Landesrechnungshof längst dem Landtag als kontrollierendes Organ unterstellt werden müssen. Es muss tatsächlich der Politik Einhalt geboten werden, ihr eigenes Süppchen zu kochen. Leider gibt es in vielen Gremien Möglichkeiten, als Kontrollorgan tätig zu sein. Wie weit dies in Ausübung eines Berufszweigs vertretbar ist, sei dahingestellt. Für die Politik gäbe es genug Anlässe, sich um anstehende Probleme ihrer Bürger zur Lösung dienlich zu zeigen, ohne via Medien um die Gunst des Wählers zu werben und würde auch zur Machterhaltung ihren wesentlichen Beitrag leisten.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg