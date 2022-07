Neuer Anlauf für die Windkraft

Der Klimawandel und seine Folgen sind real. Die Energiekrise wird uns voll treffen. Der Stromverbrauch ist weiter stark ansteigend. In Salzburg dreht sich noch immer kein Windrad. Die Politik versagt - wieder einmal! Doch das muss nicht so sein. Eine kleine Gemeinde und deren politische Führung im Lungau könnte einen Unterschied und einen Anfang machen. Ich spreche von St. Margarethen am Aineck, dem am besten geeigneten Windkraftstandort des Landes Salzburg.

Hier betreibt die Samsonwind seit 2002 ein Projekt zur Windernte mit zirka 40 stillen Gesellschaftern aus der Region. Positive Beschlüsse der Gemeindevertretung für die Errichtung von drei Windkraftanlagen wurden politisch immer wieder zunichte gemacht, zuletzt durch eine fragwürdige Bürgerbefragung eines ehemaligen Bürgermeisters und einen rechtlich nicht bindenden Beschluss des Regionalverbands.

Doch die Situation hat sich mittlerweile dramatisch geändert, wie wir alle am eigenen Leib erfahren haben. Das Aineck hat das Potenzial für ein echtes Leuchtturmprojekt in Sachen nachhaltiger Energieerzeugung aus der Region, für die Region! Sehr geehrte Damen und Herren Politiker des Landes und der Gemeinden im Lungau, sehr geehrte Gemeindevertreter und Bürgermeister von St. Margarethen - ich rufe Sie auf, sich das Windenergiepotential auf dem Aineck nicht durch kurzsichtigen politischen Aktionismus einiger weniger Gegner entgehen zu lassen. Gemeinsam können wir ein Bewusstsein schaffen, dass die Energie uns allen gehört. Wir müssen es nur anpacken, trauen wir uns!



Mag. Arnold Pritz, 5571 Mariapfarr