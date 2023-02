Neuer Unterrichtsirrsinn

Der Unterrichtsminister beabsichtigt offenbar allen Ernstes, bei der Erstellung der neuen Lehrpläne Schülerinnen und Schüler einzubeziehen. Ich fordere schon seit Jahren, endlich "zielorientierte Lehrpläne" zu verfassen (Was muss ein Maturant können, was ein Abgänger der Mittelschule?). Zum Lehrplanschreiben sollte man um die Komplexität der in der Schule zu erbringenden Erfordernisse und Fähigkeiten zumindest ansatzweise Bescheid wissen. Und nun schlägt der Minister ein neues Kapitel auf, wie man "mit Schule spielen" kann. Erbärmlich. Sollen die nächste Meisterprüfung vielleicht auch Lehrlinge zusammenstellen? Heimat bist du ...



OStR Prof. Mag. Stefan Breit, 4841 Ungenach