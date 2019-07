Neuerliche Wolfsattacke

Eigentlich wollte ich mich aus der unsäglichen Wolfsdebatte heraushalten, aber die Stellungnahme von Herrn Augustin vom Naturschutzbund ist für mich einfach unfassbar und unannehmbar. Da werden von einem einzelnen Wolf aus reiner Tötungslust bis zu 40 Schafe gerissen und Herr Augustin hat nichts Besseres darauf zu antworten, als die Halter hätten halt besser aufpassen sollen. Wahrscheinlich hat er damit gemeint, warum hat der Halter nicht jede Nacht im Schlafsack zusammen mit seinem Herdenhund bei seiner Herde verbracht?

Der Wolf soll also weiter töten können, der Wolf darf nicht entnommen werden. Zum Vergleich ein anderer Aspekt, der noch nie in diesem Zusammenhang angesprochen wurde.

Nach dem österreichischen Jagdgesetz ist ein Jäger zur Hege des Wilds verpflichtet, wildernde Hunde, die außerhalb des Einflussbereichs des Halters sind, können erschossen werden. Dabei werden manchmal auch Hunde getötet, bei denen der Halter einen Moment nicht dabei war und das dann zu großem Leid der Besitzer oder deren Kinder führt.

Das muss man sich einmal vor Augen halten, wenn ein Haustier einem Wild nachläuft, das es ohnehin praktisch nie erwischt, kann es erschossen werden, aber wenn ein Wolf bis zu 40 Weidetiere tötet, darf man diesen Wolf nach Ansicht des Naturschutzbunds nicht erschießen. Und bis heute konnte mir noch niemand erklären, welchen Vorteil Wölfe in einem dicht besiedelten Gebiet haben.

Zusammengefasst, Wölfe dürfen Weidetiere töten, aber Haustiere, die Wildtieren nachlaufen, können erschossen werden, zum Leid oder Schaden der Besitzer. Aber Haustiere fallen halt anscheinend nicht unter Naturschutz.





Erwin Eisenköck, 5020 Salzburg