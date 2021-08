Neues Schuljahr mit Corona

Jetzt ist die Katze also aus dem Sack: Der Freiwilligkeit bezüglich Impfung werden die Daumenschrauben angelegt, der Kurz-Sager "Jeder der möchte …" ist anscheinend Schnee von gestern. Schwarze Pädagogik von oben herab ist angesagt (und das im Bildungsbereich!): Ungeimpfte Lehrer müssen zur Strafe einen externen PCR-Test bringen, obwohl (in den ersten drei Wochen) die Schüler den PCR-Test in der Schule durchführen können/müssen - warum also nicht auch die Lehrerschaft?

Ebenso nicht nachvollziehbar ist die Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften nach der sogenannten Sicherheitsphase, zumal ja auch Geimpfte infektiös sein können.

Mag. Reinhard Koller, 2340 Mödling