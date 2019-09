Neues Verkehrskonzept für Salzburg

Zum Leitartikel vom 23. 8. "David will gegen Goliath siegen":

Zu Sachen Altstadtgarage C möchte ich ergänzend bemerken, dass in diesem Fall es für Salzburg ein Glück war und ist, dass dieses Projekt sich so lange hingezogen hat.

Mittlerweile hat sich - wie von Heidi Huber richtig dargestellt - die Verkehrssituation und das Bewusstsein der meisten Menschen in Salzburg total verändert!

Zum Thema Umweltverträglichkeitsprüfung möchte ich bemerken, dass das Wiener Gericht sich gewaltig geirrt hat, da der Krauthügel bereits ein vom "Land Salzburg ausgewiesenes Naturschutzgebiet ist … (siehe Tafel am Krauthügel selbst)!"

Außerdem ist für die Stadt Salzburg dringen eine neues Verkehrskonzept von Nöten, das endlich den bereits unzumutbaren Individualverkehr stoppt; oder sollen in Zukunft noch mehr Autos und Touristenbusse eine der schönsten Städte Europas verstopfen und verstinken? Zu diesem Zusammenhang ist jeder Ausbau der Altstadtgarage C obsolet, zumal die bestehende Garage die meiste Zeit im Jahr sowieso nicht ausgelastet ist!

Zum Thema öffentlicher Verkehr sei noch angebracht, in Zukunft auf kleiner Elektrobusse zu setzen, diese könnten dann in geringeren Zeitabständen fahren und die oft unerträglichen Wartezeiten an den Haltestellen verringern!

Die großen Busse sollen den Pendlern am Stadtrand zur Verfügung stehen!

Für das freigewordene Geld vom Garagen-Nichtbau gäbe es genug Verwendungsmöglichkeiten, nicht nur die schöne Altstadt, sondern auch die Anrainer der Einzugsstraßen, vom Individualverkehr zu befreien!

Wohlan dann, geehrte Politiker, es ist nie zu spät, sich für andere effektivere Verkehrskonzepte zu entscheiden, alles im Sinne eines neuen Bewusstseins für Mensch, Tier und Umwelt! Nutzen Sie die Gelegenheit der Stunde!







Stefanie Pflanzer, 5020 Salzburg