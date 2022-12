Neujahrswünsche

Ich freu mich über die vielen gut gemeinten Wünsche zum Jahreswechsel - auch von zahlreichen freundlichen Leserbrief-Lesern. Danke! Aber was wünsche ich mir für das neue Jahr? Natürlich als erstes viel Gesundheit und Glück für meine liebe Familie. Aber darüber hinaus hoffe und wünsche ich ganz fest, dass endlich der Frieden in Europa wieder einkehrt. Was ist denn mit den sogenannte Großmächten los? Müssen diese kranken Sturköpfe (Präsidenten genannt) wirklich unzählige, einfache Menschen in der Ukraine leiden sehen, ja sterben lassen, nur weil diese feinen Herrschaften unfähig sind, mit Herz und Hirn miteinander zu reden? Es tut mir wirklich leid, aber ich bin von diesen überbezahlten, feigen "Staatenlenkern" maßlos enttäuscht! Und so wünsche ich mir unverzügliche ehrliche Friedensverhandlungen und ganz grundsätzlich eine neue Garnitur von Politikern, die mehr können als ach so wichtig reden und in Privatjets pausenlos am Globus herumfliegen!





Werner Hardt-Stremayr, 9520 Annenheim