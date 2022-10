Neun Briefe mit falscher Adresse

Immer wieder liest man unter den Leserbriefen Beiträge über das mangelhafte Postservice. Auch ich möchte mich mit meinen neuesten Erfahrungen zu Wort melden. Von den langen Zeitabständen - manchmal ein bis zwei Wochen zwischen den Zustellungen - möchte ich gar nicht reden. Auch nicht von der Nichtbeachtung des Aufklebers gegen Werbematerial.

Vor einigen Tagen lagen in meinem Briefkasten mehrere Briefe, alle mit einem anderen Adressaten und einer anderen Anschrift. Die Hausnummer stimmte, aber die Straße war eine andere. Ich brachte diese Lieferung zum Postpartner mit dem Hinweis auf die falsche Adresse.

Drei Tage später, am 27. Oktober, fand ich insgesamt neun Briefe in meinem Briefkasten, alle wieder mit der falschen Adresse, allerdings auch wieder mit den alten Briefen. Ich brachte diese wieder zum Postpartner.

Die dort tätige Dame zuckte auf meine Frage, was man dagegen tun könne, nur mit den Achseln. Damit ich nicht in den nächsten Tagen wieder damit konfrontiert werde, spielte ich Briefträger und brachte die Schriftstücke dem rechtmäßigen Adressaten, der sehr dankbar war dafür. Ich frage mich, wo wohl die an mich gerichteten Poststücke gelandet sind.

Wann wird seitens der Verantwortlichen endlich etwas unternommen?



Hans Gastberger, 5301 Eugendorf