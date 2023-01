Neuregelung Abfallbeseitigung

Ich traute meinen Augen nicht, als ich in den SN diese "Neuregelung" bei der Mülltrennung für die Stadt Salzburg las. Bitte wem ist diese abstruse Lösung eingefallen? Sicher niemandem, der einen Haushalt zu führen hat. Man stelle sich vor, wie es sich in einem Sommer bei 30 Grad Celsius auswirkt, wenn man z. B. eine leere Fischdose 14 Tage lang in einem Plastiksack im Haus deponiert (auch wenn man das restliche Öl ordnungsgemäß entsorgt hat). Oder diverse Joghurt- oder andere Becher sowie Dosen mit Resten darin? Soll man die ab Jänner 2023 nun immer auswaschen, mit warmem Wasser, denn sonst funktioniert das ja nicht wirklich? Oder mit Küchenrolle auswischen? Beides Energie- und Ressourcenverschwendung pur. Bei Tierfutterdosen oder Konserven stellt sich dieselbe Frage. Wäscht man sie nicht aus, sind die Folge Schimmelbildung und Geruchsbelästigung, trotz gelben Plastiksacks.

Die nun verordnete Vorgangsweise ist unlogisch, kontraproduktiv und vor allem äußerst umweltfeindlich. Abfälle mit darin befindlichen Essensresten 14 Tage in einem Plastiksack im oder auch vor dem Haus aufzubewahren - ist das das Verständnis der österreichischen Bundesregierung von Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, Hygiene oder zukunftsorientierter Vorgangsweise? Der diesbezügliche Gestank im Sommer wird noch meine Skepsis übertreffen, da bin ich mir sicher!

Außerdem ist nicht einzusehen, dass den Schwarzen Peter immer wir Staatsbürger bekommen. Zur Lösung derartiger Probleme hätten wir ja eigentlich eine Bundesregierung, die durch die dafür verantwortlichen Unternehmen für eine Entlastung der Staatsbürger zu sorgen hätte und nicht ständig verfügt, dass wir noch mehr schwer nachvollziehbare Vorschriften bekommen, die wir einzuhalten haben. Schließlich bezahlen wir dafür genug an Steuern, Abgaben etc. Ein Umdenken wäre angesagt!

Sylvia Spornberger

5020 Salzburg