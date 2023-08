Neuregelung des Bürgermeisterbezugs

Zum Bericht "Ortschefs fordern mehr Geld und soziale Absicherung" vom 7. August 2023: Die nunmehr ausgebrochene Debatte über die Erhöhung der Entlohnung der Bürgermeisterbezüge wirft ganz andere Fragen auf. Klar ist, das Bürgermeistergehalt richtet sich nach der Vorgabe des jeweiligen Bundeslandes (Bezügegesetz) und zum anderen nach der Einwohnerzahl. Wenn ich mir die Bezügeliste Stand Jänner 2023 ansehe, besteht in einem Fall bei 500 Einwohnern eine Differenz von 2441,80 Euro und bei Einwohnern bis 15.000 3863,80 Euro zwischen Burgenland und Salzburg, wobei für Salzburg festzuhalten ist, dass es das beste Bundesland für den Bürgermeisterverdienst ist und die Bürgermeister von Wals-Siezenheim, Saalfelden und Hallein am höchsten dotiert sind.

Man möchte meinen, die Aufgabenstellung ist in der Wertung in jedem Bundesland gleich und kann nur nach der Einwohnerzahl gestuft werden und dafür wäre eine bundesstaatliche Regelung, in der auch die pensionsrechtlichen Bestimmungen eingebunden sind, erforderlich.

Für das Amt des Bürgermeisters wäre der Besuch einer Verwaltungsakademie empfehlenswert, denn die Begehrlichkeit Einzelner ist groß und ist gegen das Gemeinwohl (Raumordnung).

Vorkommnisse, wie sie sich auf Gemeindeebene in Hallein abspielen (Artikel "Prozess: Freispruch in Halleiner Politstreit" vom 11. 8. 2023), sind Parteienkämpfe und haben in der Gemeindestube nichts verloren und werten das Amt des Bürgermeisters nur ab.

Helmut Auer, 5071 Wals