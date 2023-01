Neuseelands Jacinda Ardern verdient großen Respekt

Mit einer emotionalen Rede gab Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern überraschend ihren Rücktritt bekannt. Ihr Abschied kommt so plötzlich wie ihr einst kometenhafter Aufstieg. Sie hat den kleinen Inselstaat im südlichen Pazifik in ihrer Amtszeit auf die Weltbühne gehoben und zu einer globalen Ikone für linksgerichtete Politik und Frauen in Führung genommen. Ardern bewies sensibles Krisenmanagement und erntete dadurch auch international viel Lob und Anerkennung. In ihren fünf Jahren als Premierministerin fielen die Terroranschläge auf zwei Moscheen in Christchurch, ein Vulkanausbruch mit vielen Toten und die Corona-Pandemie. Mit großer Empathie, Besonnenheit und klarer Kommunikation hat sie ihr Land durch turbulente Zeiten geführt. Im Gegensatz zu vielen sesselklebenden Berufspolitikern anderer Länder klammert sich Ardern nicht an ein Amt, das sie nicht mehr ausfüllen kann. Dafür verdient sie großen Respekt.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd