Neutraler Vermittler

Dass die Volksrepublik China ein Interesse an einem Ende des Krieges in der Ukraine hat, ist nicht sehr wahrscheinlich, und sich von dort einen brauchbaren Plan zur Beendigung von Tod und Verwüstung zu erwarten, grob fahrlässig. Ein neutrales europäisches Land wie Österreich, das militärisch nicht involviert ist, sollte in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, die zur Streitschlichtung gegründet wurden, einen solchen Plan vorlegen. Ein Waffenstillstand und Einrichtung von UN-Sicherheitszonen müssten jedenfalls die ersten Schritte sein.

Unsere Außenpolitik darf sich nicht auf die Wahrung einheimischer Wirtschaftsinteressen beschränken.





Dr. Josef Höller, 4060 Leonding