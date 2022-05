Neutralität - Ihr Recht geht vom Volk aus!

So und nicht anders gibt es die österreichische Verfassung vor. Wir haben diese nicht selbst gewählt. Die damalige Sowjetunion hat uns diese zum Preis der Unabhängigkeit Österreichs aufgezwungen. Der Krieg in der Ukraine lässt mittlerweile die Welt erstarren und das Ziel Putins, eine NATO-Osterweiterung zu verhindern, erweist sich als "Rohrkrepierer". Finnland und Schweden erkennen, dass selbstständige Verteidigungsbemühungen nicht mehr ausreichen und nur ein militärisches Bündnis den ausreichenden Schutz gewährt. Österreich hingegen wähnt sich weiter auf der "Insel der Seligen" und versteckt sich hinter dieser längst überholten Neutralität aus 1955. Wir sind ohnehin nur von NATO-Staaten umgeben und brauchen daher keine weiteren Maßnahmen zum Schutz unternehmen (Verteidigungsausgaben: Österreich - 0,6 Prozent des BIP).

Mir fehlt eine dementsprechende, offen geführte Information/Diskussion bis hin zu einer Entscheidung durch das Volk.

Selbst die bereits zugesicherte Erhöhung des Wehrbudgets auf die geforderte Höhe von zumindest 1,5 Prozent lässt auf sich warten. Übergangsminister Starlinger hat dies in "Unser Heer 2030" klar zum Ausdruck gebracht und Investitionen von ca. 16 Milliarden Euro gefordert, um aktuellen Bedrohungen entsprechen zu können.

Es sollte daher das Wehrbudget umgehend, parteiübergreifend und langfristig auf zumindest 1,5 Prozent des BIP erhöht und eine umfassende Informationskampagne durch die Bundesregierung über die Vor- und Nachteile der Neutralität bezogen auf die Situation 2022 gestartet werden.

Claus Heitz, Bgdr i.R., 3400 Klosterneuburg